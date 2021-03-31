Водителям автобусов в Алматы поручили высаживать пассажиров без масок

В Управлении городской мобильности акимата Алматы рассказали об усилении проверки общественного транспорта, передает zakon.kz.

Мониторинговые группы проверяют соблюдение санитарных правил пассажирами общественного транспорта. Планируется охватить все маршруты города поэтапно.

Отмечается, что рейды по автобусам проводились только сотрудниками управления, которые могут лишь предупреждать. Теперь же в состав мониторинговой группы вошли сотрудники правоохранительных органов и группа имеет полномочие штрафовать нарушителей за несоблюдение санитарных норм.

В городе проводится комплекс мер для обеспечения безопасности пассажиров. Исходя из пассажиропотока, в часы пик 28 наиболее загруженных и популярных маршрутов усилены дополнительными подвижными единицами, также пересмотрены интервалы движения. На конечных остановках проводится дезинфекция салонов автобусов. В автобусах и метро проигрывается аудиосообщение с напоминанием о необходимости ношения масок. Водителям дано поручение в рабочее время быть строго в масках, напоминать об этом пассажирам и высаживать или не впускать в салон нарушителей масочного режима. Сотрудникам Транспортного холдинга также дано поручение на время карантина требовать от пассажиров не нарушать масочный режим и при необходимости высаживать нарушителей, - сказано в сообщении.

Для полного обеспечения потребности городу необходимо закупить порядка тысячи автобусов. Работа в данном направлении продолжается. В 2021 году коммунальный автопарк запустил 150 новых газовых автобусов. Часть из них была направлена на обновление и усиление действующих, а часть на создание новых маршрутов. До конца года перевозчики планируют закупить более 200 новых автобусов.