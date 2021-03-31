Обнаружено неожиданное действие кетчупа на организм человека

Ученые обнаружили неожиданное действие кетчупа на организм человека. Он способен снижать уровень холестерина в организме, сообщает zakon.kz.

В Финляндии в ходе эксперимента добровольцам предложили добавлять несколько ложек кетчупа в пищу. При этом испытуемым также разрешалось вместо соуса употреблять томатный сок. Через три недели ученые оценили показатели здоровья участников исследования, включая уровень холестерина. У большинства добровольцев снизился на 6% общий уровень холестерина и на 13% липопротеины низкой плотности, - сообщает TVzvezda.

Выявленные результаты можно охарактеризовать как значительные, если принять во внимание короткий срок эксперимента и тот факт, что все добровольцы изначально имели нормальный уровень холестерина.

Исследователи также изучили вопрос, включение каких соусов в рацион, напротив, повышает холестерин. В список вошли майонез, тартар, барбекю, ранч и терияки.

Высокий уровень холестерина в крови повышает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.