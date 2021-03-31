Правила по управлению резервным запасом зерна утвердили в РК

Министр сельского хозяйства РК своим приказом от 19 марта 2021 года утвердил Правила по управлению резервным запасом зерна, передает zakon.kz.
Так, резервный запас зерна формируется из продовольственного зерна оператора в объеме 500 тысяч тонн.
Закуп зерна осуществляется оператором на основании заключаемых договоров в соответствии с Гражданским кодексом РК.
Зерно хранится на хлебоприемных предприятиях, имеющих лицензию на оказание услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.
Резервный запас зерна реализуется в целях гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном:
Поставка продовольственного зерна мукомольным организациям в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок осуществляется оператором на основании письменного обращения уполномоченного органа с 1 января по 1 июня соответствующего года.
Приказ вводится в действие с 8 апреля 2021 года.
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