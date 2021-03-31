Депутат: Акиматы все больше подсаживаются на иглу внешних займов

Депутаты Мажилиса от фракции ДПК "Ак жол" в очередной раз обратили внимание Правительства на проблему внешнего долга Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил, обращаясь с депутатским запросом к первому заместителю премьер-министра страны Алихану Смаилову, мажилисмен Андрей Линник.

По словам парламентария, на сегодня республика уже должна более 160 млрд. долларов США внешним кредиторам, что составляет около 90,7 процентов ВВП, и этот показатель продолжает расти.

При этом депутат сообщил, что на сигналы членов фракции "Ак жол" о негативном характере данной тенденции чиновники отделываются объяснениями, что в расчет нужно брать только госдолг, а внешний долг предприятий, якобы, не затрагивает население. Однако это говорит только об экономической неграмотности таких утверждений, считают мажилисмены.

По информации Андрея Линника, только Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансировал 280 проектов на общую сумму свыше 9,4 млрд. долларов, 66 процентов из которых – в частном секторе.

Член фракции ДПК "Ак жол" привел примеры, когда заемщиком вроде бы выступают отдельные предприятия, но рассчитываться за непомерные условия придется всем гражданам.

Так, в столице готовится проект строительства школ по линии ГЧП, где застройщик оценил стоимость одной школы в 7,5 млрд. тенге, при том, что обычная школа обходится государству от 1,5 до 2 миллиардов. И всего планируется 20 таких школ на 150 миллиардов вместо 30-40 млрд.

Получается, город будет переплачивать из кармана налогоплательщиков 110-120 млрд тенге. Что это за липовые "инвестиции"? Разве не выгоднее городу самому за 30-40 млрд построить эти самые школы, чем потом годами расплачиваться за чужой кредит в 4 раза дороже? – заявил Андрей Линник.

Депутат сообщил также, что в городе Семей по линии того же ГЧП планируют построить полигон по переработке мусора (ТБО) за 6,8 млрд тг, тогда как в Западно-Казахстанской области простроен аналогичный со сметной стоимостью 200 млн тенге.

То есть семейская свалка обойдется даже не в 4, а в 34 раза дороже аналога. Как считают в отрасли, даже с учетом разной площади и технологий, стоимость проекта завышена в 11 раз, - сообщил депутат, отметив, что в социальных сетях появилось письмо руководителя госпредприятия "Келешек" при акимате г. Семей Максута Нигметова, в котором он уведомляет ЕБРР, что отказывается заключать данный проект, несмотря на давление чиновников. Он пишет, что его немедленно уволят, но принципиально отказывается подписывать соглашение, которое по сценарию акимата с ЕБРР приведет к росту тарифов в 15 раз.

Причину запланированного чудовищного роста тарифов руководитель коммунального предприятия прямо связывает с многократно завышенными коррупционными сметами на строительство полигона, подчеркнул член фракции партии "Ак жол".

По мнению депутатов, это является наглядным примером того, как чиновники используют внешние займы в крайне сомнительных целях, а за эти кредиты в конечном итоге рассчитываются простые граждане. Фактически подобные займы становятся инструментом по выкачиванию денег из населения в чьи-то личные карманы, и акиматы все больше подсаживаются на иглу внешних займов, которые перекладывают на плечи своих граждан.

При этом Андрей Линник напомнил о том, что буквально вчера Правительством подписано очередное расширенное рамочное соглашение с ЕБРР о партнерстве на срок до конца 2025 года, подчеркнув, что привлекаемые иностранные инвестиции и реализация проектов под них, должны отвечать государственным интересам и в первую очередь интересам общества.

Поэтому члены фракции партии "Ак жол" просят пересмотреть подходы во внешних заимствованиях в рамках ГЧП с точки зрения стабильности тарифов и не перекладывания этой нагрузки на граждан Казахстана. Агентству по противодействию коррупции необходимо обратить внимание на указанные примеры.