Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам науки

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Как отмечалось ранее, закон будет способствовать совершенствованию государственного регулирования и качества законодательства в области науки, увеличению вклада науки в развитие экономики страны и повышение конкурентоспособности научного потенциала.

Поправки вносятся в Бюджетный и Трудовой кодексы РК, Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", в законы "Об образовании", "О науке", "О государственном имуществе", "О Государственной границе Республики Казахстан", "Об инновационном кластере "Парк инновационных технологий", "О коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности", "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и "О статусе педагога".

Так, в Бюджетный кодекс РК вносится поправка, предусматривающая, что расходы республиканского бюджета в рамках направления "государственные функции общего характера" включаются расходы на проведение прикладных научных исследований, коммерциализацию результатов научной или научно-технической деятельности.

В Трудовой кодекс РК вносится поправка, согласно которой на первого руководителя и педагога государственной организации образования не распространяется порядок поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, определяемый уполномоченным государственным органом по труду.

В Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" к медицинским организациям, осуществляющим изъятие, консервацию, хранение, транспортировку и пересадку органов (части органа) или тканей (части ткани) дополнительно отнесены также медицинские организации, 100% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также медицинские организации "Назарбаев университет".