В МИД Казахстана высказались об этнических казахах из Китая

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев написал статью о казахстанско-китайских отношениях. В числе прочих он упомянул этнических казахов, проживающих в Китае, передает zakon.kz.

Статью опубликовали в "Казахстанской правде". Причиной написания текста Нурышев называет сомнения отдельных людей в необходимости благоприятных казахстанско-китайских отношений. По его словам, часть сомневающихся говорит об "угрозе утраты политического суверенитета", другая – об "экономической зависимости Казахстана от Китая". Первый замминистра признает, что в большинстве случаев такие слухи возникают из-за недостатка или искажения информации.

Также, несмотря на то что Президент неоднократно заявлял, что земля в Казахстане не продается и не сдается в аренду иностранцам, "отдельные группы лиц" продолжают спекулировать этой темой. Эти люди преследуют цель дестабилизировать ситуацию в стране, вывести народ на улицу и организовать митинги.

Видя, что со стороны властей были предприняты решительные и исчерпывающие меры по земельному вопросу, на последних митингах они теперь стали выдвигать требования об ограничении отношений с Китаем, - написал первый заместитель министра иностранных дел.

В связи с этим он предложил рассказать о том, как развиваются отношения Казахстана с Китаем. Полный текст можно прочитать здесь.

Также Шахрат Нурышев упомянул этнических казахов, проживающих в Китае.

Он пишет, что по официальным данным, в КНР проживают 1,6 млн казахов. Все они граждане Китая. Среди них есть и приговоренные к различным срокам наказания. По Уставу Организации Объединенных Наций ни одно государство не вправе вмешиваться во внутренние дела другого государства. Именно поэтому, когда в МИД поступает обращение от граждан Казахстана в отношении их родственников, являющихся гражданами КНР, казахстанская сторона направляет их китайской.

Тема оказания содействия в воссоединении разделенных семей в ходе двусторонних встреч и переговоров регулярно поднимается, - пишет Нурышев.

При этом, требуя помощи қандасам за рубежом, некоторые граждане забывают о том, что в Казахстане также проживают представители более ста других национальностей. Многие из них тоже имеют свою историческую родину. Задумывался ли кто-нибудь о том, какая будет наша реакция в случае, если завтра другое государство выдвинет требование об отдельной защите прав граждан Казахстана, являющихся представителями другой национальности. Естественно, с учетом того что это граж­данин Казахстана, мы потребуем невмешательства во внутренние дела нашего государства, - говорится в тексте.

По его словам, у государства нет цели массово переселить всех қандасов в Казахстан. Но людям, которые хотят переехать, и у которых есть на это разрешение, загранучреждения Казахстана будут оказывать содействие. К примеру, в консульских учреждениях Казахстана в Китае в 2018–2020 годах қандасам было оформлено около 60 тыс. виз. Некоторые из них, приехав в Казахстан, приняли казахстанское гражданство. Позже часть из них столкнулась с различными трудностями при возвращении в Китай из-за невыполнения процедур по выходу из гражданства КНР.

В то же время министерства иностранных дел двух стран договорились помочь таким гражданам. В результате, по неофициальной информации посольства Китая в Казахстане, в 2018–2019 годах 7 тыс. қандасов смогли завершить процедуру выхода из гражданства КНР через посольство Китая в Нур-Султане и Генеральное консульство в Алматы. Сейчас эта работа временно приостановлена из-за пандемии, но после стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации работа в этом направлении будет продолжена.

Поэтому хотел бы попросить қандасов, желающих переехать в Казахстан, официально выйти из гражданства КНР перед отъездом из Китая. В этом случае не возникнет каких-либо вопросов по получению гражданства, пенсионным выплатам и пересечению границы, - написал Шахрат Нурышев.

Подводя итоги, первый заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что Казахстан и Китай должны и далее придерживаться дальнейшего развития стратегического партнерства, сотрудничества в различных сферах, продолжения диалога по чувствительным темам и совместного решения возникающих вопросов.

У казахов есть такое понятие, как "Богом данный сосед". Поскольку Китай является нашим стремительно развивающимся соседом, нам необходимо использовать все преимущества от эффективного взаимодействия с ним для динамичного развития нашей страны, - подытожил он.