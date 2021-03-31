Документ о будущем Тюркского совета предложил принять Назарбаев

Необходимо принять документ касательно будущего Тюркского совета, сказал на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мое первое предложение: мы должны продолжать дальнейшее развитие и принять документ касательно будущего Тюркского совета. На саммите в Баку я предлагал повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации, — заявил Назарбаев.

Он добавил, что наряду с гуманитарным и культурным развитием, страны могут многому научиться друг у друга.

Использование латинского алфавита дает нам общую систему, благодаря которой мы получаем возможность содействовать развитию нашей молодежи на глобальном уровне. Нам важно развиваться сообща, — отметил Елбасы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан