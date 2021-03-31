В Минздраве ответили депутату о "провале вакцинации" в Казахстане

Ранее депутат Ирина Унжакова на пленарном заседании мажилиса обратилась к премьер-министру с просьбой предоставить конкретный план поставок вакцин по регионам, график вакцинации всех групп населения. В Министерстве здравоохранения РК ответили депутату партии "Нур Отан", сообщает zakon.kz.

Уважаемая Ирина Сергеевна, на Ваше обращение хотим вкратце дать пояснение по вакцинации по Covid-19.

Сегодня на рынке глобальной конкуренции развернулась масштабная борьба за распределение вакцины от COVID-19. Ряд европейских стран пытаются добиться исполнения контрактных обязательств по поставкам вакцины с компаний-производителей, другие принимают меры по ограничению экспорта вакцины в стремлении обеспечить потребности собственного населения, третьи в целях диверсификации рисков, находятся в поисках новых поставщиков иммунных препаратов.

Казахстан одна из стран, которая смогла начать кампанию по вакцинации населения против коронавирусной инфекции согласно графику - 1 февраля текущего года. В настоящее время продолжается работа по поэтапной вакцинации основных групп риска, включая медицинских работников, представителей силовых структур, педагогов.

Правительство страны предпринимает все меры для обеспечения потребностей населения в вакцине. В этих целях, в первую очередь, в стране была организована собственная площадка по выпуску вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Параллельно ведется разработка вакцины собственного казахстанского производства, которая после всех этапов клинических испытаний получит доступ к массовому применению. Большая работа проведена в части организации прививочных кабинетов по всей стране, обучению персонала правилам вакцинации от КВИ. На уровне логистики обеспечена холодовая цепь при транспортировке и хранении вакцины

На 31 марта 2021г. обеспечено доступность к вакцинации 300 тыс. граждан.

Неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Несмотря на скептическое отношение части общества к вакцинации против COVID-19, поэтапная иммунизация дала возможность убедиться в эффективности и качестве применяемой вакцины.

В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле текущего года планируется поставка 2,5 млн доз. Это позволит до конца первого полугодия охватить иммунизацией от КВИ 6 млн. жителей РК.

В этой связи, с апреля планируется максимально расширить группы лиц, подлежащие вакцинации. Для ускорения темпов вакцинации против КВИ приняты меры по задействованию всех прививочных кабинетов для проведения вакцинации, а также для иммунизации лиц в организованных коллективах будут привлечены передвижные/выездные прививочные бригады.

Учитывая опыт вакцинации сезонного гриппа в прошлом году, когда за один месяц удалось привить 2,3 млн человек, возможности для массовой иммунизации у казахстанского здравоохранения имеются.

Уважаемая Ирина Сергеевна, на Ваше обращение мы надеемся, что наша совместная продуктивная работа во благо укрепления здоровья нации будет продолжена при тесной поддержке депутатского корпуса. Благодарим за огромное понимание и неравнодушное отношение к важным вопросам здравоохранения.