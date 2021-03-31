Туркестанскую декларацию приняли по итогам саммита тюркоязычных стран

Завершился неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных стран, передает корреспондент zakon.kz.

По итогам заседания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил принять Туркестанскую декларацию.

В целях повышения статуса и укрепления институциональной структуры Совета требуется время, чтобы превратить его в полноценную организацию. Предлагаю внести и утвердить данное предложение в Туркестанскую декларацию, которая будет принята по итогам саммита. Касым-Жомарт Токаев

Напомним, 31 марта посредством видеоконференции состоялся неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных стран. В нем принял участие Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев и главы государств Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, премьер-министр Венгрии и Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Изначально встреча должна была состояться в Туркестане, но из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу ее решили провести в режиме видеоконференции.