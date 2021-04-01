Каково положение сборной Казахстана в группе отбора ЧМ-2022 после ничьей с Украиной

Сборная Казахстана в Киеве сыграла вничью с командой Украины (1:1) и набрала первое очко в отборочном турнире чемпионата мира-2022, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

На 20-й минуте Роман Яремчук вывел хозяев вперед, но на 59-й Серикжан Мужиков позволил Казахстану отыграться — 1:1.

В параллельном матче сборная Франции в гостях обыграла Боснию и Герцеговину — 1:0. Единственный гол в матче на 60-й минуте забил Антуан Гризманн.

Таким образом, актуальное положение команд в турнирной таблице группы D выглядит следующим образом: Франция — 7 очков (3 матча), Украина — 3 (3), Финляндия — 2 (2), Босния и Герцеговина — 1 (2), Казахстан — 1 (2).





