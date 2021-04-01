Каким должно быть дистанционное обучение. Требования МОН

Требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и правила организации учебного процесса по дистанционному обучению разработали в Министерстве образования и науки РК, передает zakon.kz.

Так, дистанционное в общеобразовательных школах предоставляется на основании заявления родителей или законных представителей по решению педагогического совета.

Для предоставления дистанционного обучения к школам, колледжам и лицеям устанавливаются следующие требования:

наличие информационной системы (образовательного портала) со страницами, содержащими учебно-методическую и организационно-административную информацию для обучающихся, электронных ресурсов, видеоуроков, интернета;

наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам;

наличие телекоммуникационных каналов, обеспечивающих подключение к сети Интернет для всех видов учебной деятельности и педагогического взаимодействия с обучающимися;

соблюдение Рекомендуемых минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению, используемых в организациях образования, утвержденных приказом министра образования и науки от 2 марта 2020 года;

наличие сертификатов повышения квалификации педагогов по методике преподавания дистанционного обучения и цифровым компетенциям.

При этом к вузам устанавливаются следующие требования:

для подготовки бакалавров в сфере педагогических наук, права, хореографии, инструментального исполнительства, авиационной техники и технологий, строительства, морской техники и технологий, здравоохранения, военного дела, ветеринарии – не более 20% от общего объема академических кредитов за весь период обучения;

для подготовки бакалавров по остальным направлениям, не указанным в подпункте 1) пункта 11 настоящих Правил – не более 50% от общего объема академических кредитов за весь период обучения;

для подготовки бакалавров и магистрантов, обучающихся по программам академической мобильности – не более 20% от общего объема академических кредитов за весь период обучения;

для подготовки бакалавров и магистрантов, обучающихся по двудипломным программам и программам обмена обучающихся – не более 50% от общего объема академических кредитов за весь период обучения;

наличие в академической политике организаций высшего и (или) послевузовского образования нормативных актов по планированию и управлению образовательной деятельностью в условиях дистанционного обучения (Положение о дистанционном обучении, Требования к цифровому контенту);

наличие информационно-технологической инфраструктуры для бесперебойной организации дистанционного обучения: наличие устойчивого сетевого соединения, серверного оборудования, СХД и функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет, систем аутентификации для идентификации личности обучающихся и слушателей, онлайн-прокторинга и системы обнаружения заимствований;

функционирование информационной системы управления образованием, в том числе платформы управления обучением;

обеспечение информационной безопасности систем и защиты данных на основе разработанной Политики безопасности организации образования в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002;

обеспечение учебного процесса ЦОР;

обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и информационным системам, с размещением учебного, справочного и методического материала, а также к системе тестирования и открытым электронным ресурсам, источникам;

обеспечение наличия цифровых сервисов по предоставлению образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и экзаменов; электронная библиотека; электронный документооборот, онлайн–регистрация в общежитии; онлайн–офис регистратора, онлайн–деканат, онлайн–ректорат;

наличие сертификатов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по методике преподавания дистанционного обучения и цифровым компетенциям;

обеспечение условий дистанционного обучения для обучающихся с особыми образовательными потребностями;

обеспечение условий дистанционного обучения для обучающихся с особыми образовательными потребностями; соблюдение принципов академической честности.

Дистанционное обучение обучающихся, детей граждан РК временно проживающих за рубежом осуществляется по заявлению обучающегося, родителя/ законного представителя обучающегося на имя руководителя организации образования в произвольной форме и документа, подтверждающего выезд за рубеж с указанием причины выезда, или документа, подтверждающего выезд обучающегося на обучение перед началом учебного года или в сроки, указанные при выезде.

Организации среднего образования по решению педагогического совета могут вынести изучение отдельных предметов и сдачу суммативного оценивания за раздел (СОР) и суммативного оценивания за четверть (СОЧ) на дистанционное обучение, асинхронно.

Дистанционное обучение участников международных учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей осуществляется по заявлению обучающегося, родителя/законного представителя обучающегося на имя руководителя организации образования в произвольной форме и на основании приказа (письма) уполномоченного государственного органа, подтверждающего участие обучающегося в международных учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях с указанием сроков участия.

Дистанционное обучение предполагает самостоятельное освоение учебных материалов.

По завершению международных учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей обучающийся организации среднего образования по индивидуальному графику сдает СОР и СОЧ в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

По желанию родителей данной категории детей может быть предоставлено обучение на дому или дистанционое обучение, предполагающее консультации педагога и самостоятельное изучение материалов.

Учебные занятия для обучающихся организаций ТиППО, ОВПО, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать организации ТиППО, ОВПО организуются посредством асинхронного формата обучения и самостоятельного освоения учебных материалов.

Дистанционное обучение обучающегося в малокомплектной школе осуществляется на период отсутствия педагогов по отдельным учебным предметам с закреплением их к опорным школам (ресурсным центрам) с использованием информационных систем.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 14 апреля.