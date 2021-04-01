Еще почти на 2 тенге вырос курс доллара

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,80, поднявшись сразу на 1,83 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426-427,7 тенге, евро – 500-503 тенге, рос. рубль - 5,64-5,7 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 1 апреля.

Так, майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,56%, составив $59,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,45% — до $63,02 за баррель.