Вести учет драгоценных камней и металлов теперь будут на рынке ЕАЭС

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза", который позволит сформировать доверие на рынке драгметаллов и драгоценных камней ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов напомнил, что соглашение подписано между странами-участниками Евразийского экономического союза в Москве 22 ноября 2019 года.

Целью соглашения является формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств-членов и выработки эффективных мер в данной сфере, а также создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на таможенной территории Евразийского экономического союза, - сказал он.

По его словам, соглашение состоит из 18 статей, которые определяют правовые основы и требования к функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

Положения соглашения включают ряд направлений: это осуществление сделок с драгоценными металлами, необработанными драгоценными камнями; перемещение необработанных природных алмазов между государствами-членами согласно требованиям Кимберлийского процесса; совершение сделок и определение классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней; сбор и обязательный учет лома и отходов, образующихся у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий (ввезенных или произведенных внутри ЕАЭС); обмен информацией о законодательных и иных нормативных правовых актах и образцами оттисков пробирных клейм между уполномоченными органами; и применение мер ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.

В частности, соглашение окажет положительное влияние на устранение существующего на внутреннем рынке ювелирных изделий Союза ограничения, связанного с отсутствием взаимного признания пробирных клейм государств-членов во взаимной торговле ювелирными изделиями. То есть, если ювелирное изделие изготовлено и опробировано на территорий Республики Казахстан, то при реализации этого изделия в странах-участницах ЕАЭС повторное опробование не потребуется, - уточнил представитель ведомства.

Вице-министр добавил, что взаимное признание пробирных клейм удастся обеспечить после проведения первичных обзорных визитов с целью ознакомления с выполнением государствами-членами положений настоящего соглашения, который будет проводится один раз в пять лет.

Помимо этого, соглашение предусматривает перемещение необработанных природных алмазов с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена в соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов - Кимберлийского процесса.

Страна участник Кимберлийского процесса гарантирует, что ни одна партия необработанных алмазов не будет импортирована или экспортирована неучастнику. Членами Кимберлийского процесса являются все страны-участницы ЕАЭС. Также в рамках соглашения предусмотрен обмен информацией: о законодательных и иных нормативных правовых актах, устанавливающих порядок осуществления деятельности с драгоценными металлами и знаки пробирных клейм; обмен образцами оттисков пробирных клейм, их описанием, реестрами именников; информационный обмен по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ- Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF, - универсальный международный центр урегулирования вопросов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма), - перечислил Ержанов.

Данные нормы позволят вести полный учет и противодействовать коррупции. Также это Соглашение признает приоритетное право государств-участниц на закуп производимого в стране золота. В целом, подписание соглашения и последующее его применение позволит со странами ЕАЭС совместно сформировать доверие на рынке драгметаллов и драгоценных камней.

Оксана Скибан, Нур-Султан