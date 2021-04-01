В Алматы зафиксирована цена на куриные яйца

С 1 апреля в Алматы установлена предельно допустимая розничная стоимость на яйца I категории, передает zakon.kz.

Соответствующее постановление вступило в силу 1 апреля 2021 года.

Согласно документу, предельно допустимая розничная цена на социально значимый продовольственный товар "яйцо куриное (I категории)" устанавливается в размере 487 тг/десяток сроком на 30 календарных дней, - сообщили в акимате города.

В акимате отмечают, что такой механизм показал положительный результат.

Установление предельных цен на гречневую крупу и сахар–песок в конце прошлого года позволило снизить среднюю стоимость килограмма продукции в городе с 375 до 360 тенге и с 256 до 252 тенге соответственно... ...Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций Алматы, совместно с районными акиматами, - отметили в акимате.

За нарушение этого постановления будет наложен штраф в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно.

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева, для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы задействовано порядка 9 млрд тенге. Данные средства предназначены для реализации механизмов регулирования, в том числе расширения линейки товаров по фиксированным ценам в торговых сетях города.