Цены на жилье в Казахстане к лету снизятся на 10% - прогноз

Что будет с ценами на жилье в этом году, что влияет на стоимость жилья в данный момент, и ожидается ли снижение цен после бума с раздачей пенсионных денег. На эти и другие вопросы zakon.kz ответила президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Лариса Степаненко.

По ее словам, после того, как появилась информация о том, что государство позволит снимать пенсионные накопления, рынок сразу же стал реагировать. На фоне этих новостей, продавцы начали повышать стоимость объектов еще до старта программы.

С запуском первых заявок мы стали наблюдать уже массовое увеличение цен со стороны продавцов недвижимости. Риэлтерское сообщество, конечно, прорабатывает этот вопрос, мы объясняем продавцам, что рынок предложения намного превышает рынок спроса и пенсионные накопления, которые люди будут привлекать для покупки недвижимости, не позволят покрыть все продающиеся объекты. Тем не менее, продавцы настойчиво корректируют цены на недвижимость в сторону роста, - рассказала Лариса Степаненко.

Она отметила, что цены повышаются, даже несмотря на укрепление тенге, тогда как ранее курс доллара существенно влиял на ценообразование.

Продавцы свято верят в то, что именно их объект приобретут покупатели, у которых есть пенсионные накопления, - сказала она.

Вместе с тем она пояснила, что после запуска программы в большинстве случаев пенсионные накопления используются для погашения имеющихся ипотек, и в меньшей степени на приобретение недвижимости.

Покупатели, приобретая недвижимость с привлечением пенсионных отчислений не готовы переплачивать, и покупают лишь в том случае, когда продавцы торгуются и договариваются при снижении первоначальной цены. При этом владельцы жилья, которые настаивают на завышенной цене, чаще всего обрекают себя на то, что квартира или дом "зависнет" на этапе экспозиции, - отметила глава Ассоциации.

Какое жилье наиболее востребовано и почему

В разрезе сегментов в основном цены повысились на вторичном рынке (10-15%) на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Квартиры с большей квадратурой подорожали на 5-7%. Это обусловлено тем, что большая часть казахстанцев имеет возможность покупать жилье только на вторичном рынке.

По словам эксперта, в целом на рынке недвижимости по-прежнему остается большая доля неудовлетворенного спроса в секторе эконом-класса.

Это люди с невысоким достатком, у которых нет достаточных накоплений, и они не могут позволить себе приобрести недвижимость. Это достаточно широкая аудитория, - говорит Лариса Степаненко.

На первичном рынке, как и прежде, повышенный спрос наблюдается на одно и - двухкомнатные квартиры с небольшой квадратурой. Менее популярны квартиры с большой квадратурой в бизнес и комфорт классах. Цены на частные дома практически не изменились, в основном сделки проходят в сегменте до 50 млн тенге.

Если говорить об элитной недвижимости, как в частном секторе, так и в квартирах, то здесь спрос достаточно невелик, - заметила эксперт.

Коммерческая недвижимость в ступоре

Определенная стагнация, по ее словам, также происходит в секторе коммерческой недвижимости. Так, если 10 лет назад большой популярностью пользовались крупные объекты (рестораны, развлекательные комплексы), то сейчас бизнес предпочитает небольшие функциональные помещения, особенно это касается сферы общественного питания, которая под воздействием пандемии переживает трансформацию отрасли.

В секторе производства также простаивают крупные предприятия. Если экономика будет восстанавливаться, и мы вернемся хотя бы в ту точку, на которой находился рынок до первого локдауна, начнет развиваться промышленная сфера и станет востребован сектор производственной недвижимости. На сегодняшний день недвижимость в этом сегменте мало пользуется спросом, - отметила Лариса Степаненко.

Что будет с ценами на жилье

Как отметила эксперт, сейчас на рынке недвижимости нет ажиотажа, которым бы можно было оправдать повышение цен. Постепенно ситуация стабилизируется, и при традиционном сценарии, снижение цен на недвижимость произойдет к лету.

Пару-тройку месяцев цены будут держаться, пока не закончится волна сделок с использованием пенсионных накоплений. Как только большинство сделок пройдет, мы увидим, что спрос начнет снижаться, а вслед за ним и цены на недвижимость, - говорит президент ОАРК.

Ожидается, что снижение цен к лету составит около 10%. При этом в сентябре спрос на недвижимость снова возрастет, и цены снова скорректируются в сторону увеличения примерно на 5%. Такая ситуация будет продолжаться до декабря. После чего цены стабилизируются на уровне, который был до начала старта программы пенсионных выплат на приобретение жилья, - рассказала Лариса Степаненко.

Кроме этого, в 2021 году сектор недвижимости будет по-прежнему зависеть от эпидемиологической ситуации и курса национальной валюты. Резкий скачок доллара скажется на ценовых выражениях рынка предложений.

И продавцам и покупателям нужно понимать, что резкого скачка цен на недвижимость, которое наблюдалось в Казахстане в кризисные периоды, не будет. Поэтому, если на данный момент существует необходимость продать либо купить жилье, необходимо делать это одномоментно, не дожидаясь больших изменений на рынке", - заключила Лариса Степаненко

Между тем эксперты Первого кредитного бюро предполагают, что со снижением темпов выплат (за 25 дней марта перечислено меньше средств, чем за первые 9 дней февраля) сократится и количество подобных сделок, что может повлияет и на общую динамику.

При этом темпы роста цен на рынке в феврале уже оказались значительно меньше, чем в январе: спекулятивные ожидания притока средств оказали большее влияние на стоимость жилья, чем сам приток.

Подготовила Лариса Черненко