УЕФА разрешил болельщикам приходить на футбол без ограничений

Исполнительный комитет УЕФА собрался сегодня в режиме видеоконференции и единогласно принял следующие решение о снятии ограничений на число зрителей на трибунах в ходе европейских футбольных соревнований. Кроме того, УЕФА разрешил 5 замен во время матчей для каждой команды на Чемпионате Европы-2020 и в финалах Лиги наций 2021 года, передает zakon.kz.

Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение от 1 октября 2020 года, согласно которому можно было допускать на матчи УЕФА не более 30% зрителей.

Комитет решил, что в свете того факта, что каждая из 55 ассоциаций-членов УЕФА сталкивается с разной ситуацией в отношении борьбы с пандемией, такое ограничение больше не требуется и что решение о количестве допущенных зрителей должно находиться в исключительной ответственности. соответствующих компетентных местных / национальных властей. Следовательно, ранее установленный УЕФА предел посещаемости зрителей, составлявший максимум 30% от вместимости стадиона, снимается, а также отменяется запрет зрителям посещать матчи по мини-футболу. Тем не менее, ввиду продолжающихся ограничений на поездки и в целях принятия разумной и ответственной политики для минимизации рисков, связанных с COVID-19, Исполнительный комитет решил подтвердить решение от 1 октября 2020 года, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их, - говорится на официальном сайте УЕФА.

В Минимальные санитарно-гигиенические требования УЕФА при возвращении зрителей были внесены поправки, отражающие это новое решение, которое вступает в силу с завтрашнего дня.

ЕВРО-2020, Финалы Лиги наций-2021 и плей-ауты на вылет

Исполком разрешил использование до пяти замен на ЕВРО-2020 и в финалах Лиги наций УЕФА 2021 года и играх на вылет в соответствии с временной поправкой, внесенной в Правило 3 Правил игры ИФАБ.

Поскольку причины для правила пяти замен остаются в силе на фоне национальных и международных футбольных календарей, затронутых пандемией Covid-19, и с учетом того, что правило уже действует для квалификационных матчей чемпионата мира, которые будут проходить с марта 2021 года, в 2022 году было решено продлить действие поправки на ЕВРО-2020 в июне / июле 2021 года, финал Лиги наций УЕФА в октябре 2021 года и плей-ауты вылета Лиги наций УЕФА в марте 2022 года.

Чемпионат мира по футболу среди женщин до 20 лет-2022

После решения Исполнительного комитета от 23 февраля 2021 года отменить чемпионат Европы-2020/21 среди девушек до 19 лет, который будет отборочным к чемпионату мира по футболу среди девушек до 20 лет в Коста-Рике в 2022 году, было решено использовать рейтинг коэффициентов квалификационного раунда для определения команд, которые будут представлять Европу на соревнованиях.

Таким образом, на ЧМ среди девушек от Европы поедут сборные Испании, Франции, Германии и Нидерландов.

Формат клубных турниров УЕФА после 2024 года

Исполнительный комитет УЕФА, в который входят представители Европейской ассоциации клубов и европейских лиг, единогласно утвердил новые временные рамки для принятия решения о формате клубных турниров УЕФА после 2024 года, решение должно быть принято 19 апреля 2021 года.