Бекшин на тое, выплаты 42 500 и новый аким: как казахстанцы шутят 1 апреля

Первый апрель - никому не верь. Так говорят казахстанцы в случае успешного розыгрыша своих близких, друзей и знакомых. Не исключением стали и социальные сети, где стали появляться "новости" различной степени правдивости. Редакция zakon.kz собрала несколько из них.

Одной из самых обсуждаемых публикаций стала фотография, на которой главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин якобы находится на тое в ресторане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qumash / Новости Казахстана (@qumash_kz)

Главсанврач Алматы погулял на свадьбе дочери высокопоставленного лица. Об этом сообщил один из наших читателей, который работал официантом в ресторане, где проходил той, - говорится в подписи к фотографии.

Еще одна шутливая новость касалась выплаты 42 500 тенге всем жителям Казахстана.

Деньги из бюджета найдены и распределены для всех жителей регионов и областей, - говорится в публикации.

Пользователь Facebook Рустам Караханов сообщил о том, что его назначили новым акимом Ауэзовского района.

Теперь будет все хорошо, точно вам обещаю. Пошел покупать асфальтовый мобильный завод. Начнем с закатки всего района свеженьким асфальтом, - подписал он пост.

Он отметил, что 1 апреля - единственный день в году, когда народ хоть как-то пытаются критически оценить информацию.

Еще одна публикация касалась вымышленного персонажа Бората Сагдиева. Якобы трехметровую скульптуру изображающую актера Сашу Барона Коэна в образе персонажа, в ближайшее время установят в сквере за зданием КБТУ. А решение было принято в связи с успехом второй части фильма о журналисте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы | Almaty (@almaty_city)

Еще одна публикация касается территориально-административного устройства Казахстана. Новой столицей страны, якобы, станет Усть-Каменогорск. Пока не ясно, как к этому отнеслись сами жители города на востоке страны. И что по этому поводу чувствуют жители Нур-Султана.

Водителей призвали не давать взятки полицейским, из-за "рейда КНБ по взяткам".

В точку попала пользовательница Facebook Elena Vazhin.

Лучше всех на 1 апреля пошутила погода, просто взяла и поздравила всех с Новым годом, - написала она.