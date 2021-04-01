Отсрочки по налогам и кредитам для МСБ поручил проработать Токаев

Касым-Жомарт Токаев дал поручения по оказанию поддержки пострадавшему от карантина бизнесу, передает zakon.kz.
Президент попросил Правительство оперативно проработать введение отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях.
Также он дал поручение Нацбанку РК.
Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручаю проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики, - сказал он.
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