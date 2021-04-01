На 8 млн обманул казахстанцев сотрудник КТЖ, обещая трудоустроить их в компанию

Бывший сотрудник одного из филиалов КТЖ приговорен к 4-м годам лишения свободы за мошенничество, передает zakon.kz.

Транспортными полицейскими проведено досудебное расследование по п.4 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно) в отношении бывшего начальника "Жамбылского эксплуатационного локомотивного депо" филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", который, злоупотребляя доверием, обманным путем завладел денежными средствами у 7-ми граждан, - сообщили в ДП на транспорте

Было установлено, что с 2018 года по 2020 год подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием граждан, обещая трудоустроить на работу в качестве помощника машиниста электровозов, с помощью своего посредника завладел деньгами в размере от 800 тысяч до 1 200 000 тенге от каждого.

Общая сумма взятых денежных средств составила около 8 млн тенге.

Приговором суда №2 Тараза задержанный осужден к 4-м годам лишения свободы, с запретом работать на руководящих должностях в АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Кроме того, бывший помощник машиниста электровоза, который был посредником данного преступления, приговорен к 4-м годам ограничения свободы.