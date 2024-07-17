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Законодательство РК

В Актобе мошенницы обманули свыше 170 человек, обещая работу в нефтяной компании

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 18:17 Фото: Zakon.kz
Суд в Актобе 17 июля признал виновными двух женщин, которые обещали трудоустроить за деньги в нефтяную компанию, сообщает Zakon.kz.

Их обвиняли в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц (ст. 190 ч. 3 п. 3 УК).

"В период с 2022 по 2023 год М. и А., обещая доверчивым гражданам трудоустроить в нефтяную компанию на работу вахтовым методом в месторождение в Атырауской области, обманным путем завладели денежными средствами потерпевших от 50 до 700 тыс. тенге. Действиями подсудимых причинен ущерб 172 потерпевшим на общую сумму около 40 миллионов тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, квитанциями о переводе денежных средств, выписками из расчетных счетов, заключением экономической экспертизы.

"В качестве смягчающего обстоятельства суд учел наличие у подсудимой А. малолетних детей. Так как подсудимая А. была ранее осуждена за аналогичное правонарушение в отношении других потерпевших, суд признал в качестве отягчающего обстоятельства наличие рецидива в ее действиях", – рассказали в пресс-службе суда №2 города Актобе.

Приговором суда подсудимые признаны виновными, А. лишена свободы сроком на шесть лет, М. осуждена к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что полицейские Жамбылской области предупреждают, что появилась новая схема мошенничества с помощью генерации голоса родственников и друзей. 

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