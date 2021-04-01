Президент подписал закон о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями авто

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ, передает zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года", - говорится в сообщении Акорды.

Соглашение подразумевает поддержание работы информационной базы данных, где будет размещаться информация об автотранспорте, которое было снято с учета на территории стран-участниц СНГ, а также получало повреждения. Такой оперативный обмен сведениями поможет активизировать совместные действия стран Содружества по борьбе с хищением автотранспорта и обеспечению их возврата.

Еще одно новшество, которое облегчит жизнь казахстанцев, касается получения патентов на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Нормы прописаны в принятом сегодня сенаторами Законе "О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза".

Теперь такие патенты для работы на территории стран ЕАЭС казахстанцам станет получать проще. Гражданам достаточно будет обратиться в патентное ведомство лишь одной страны-участницы ЕАЭС и получить защиту на свои товарные знаки на всей территории Союза. Это новшество позволит повысить уровень защиты прав отечественных товаропроизводителей, ориентированных на рынок ЕАЭС.