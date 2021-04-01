Необычное свечение планеты Уран показали астрономы

NASA показали интересный снимок планеты Уран, сделанный телескопом «Чандра». На нем запечатлено красивое розовое свечение - поток рентгеновских лучей, исходящий от планеты, передает zakon.kz.

По мнению ученых, наибольший вклад должно вносить Солнце — Уран просто рассеивает рентгеновское излучение светила, как это делают и Юпитер с Сатурном. Но должны быть и другие причины.

Вокруг Урана в изобилии вращаются заряженные протоны и электроны, которые могут сталкиваться с частицами колец и «выбивать» фотоны рентгеновского диапазона. Также поток рентгеновских фотонов может исходить от плохо изученных полярных сияний Урана. Для разработки этих гипотез нужны дальнейшие наблюдения, - отмечается в научной статье.

Добавим, что снимок был сделан еще в 2002 году, но стал доступен общественности только сейчас.