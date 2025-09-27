Астрономы запечатлели загадочную галактику

Телескоп "Хаббл" сделал снимок необычной галактики NGC 2775, расположенной в 67 миллионах световых лет от Земли в созвездии Рака. Астрономы спорят, к какому типу ее отнести: спиральной или эллиптической, сообщает Zakon.kz.

У NGC 2775 гладкий и лишенный газа центр, больше похожий на эллиптические галактики, но при этом вокруг заметно пылевое кольцо с рассыпанными звездными скоплениями — черта, присущая спиральным. Некоторые исследователи называют ее линзовидной галактикой — промежуточным типом, сочетающим свойства обеих категорий.

Фото: nasa.gov

Происхождение линзовидных галактик остается загадкой. Одни ученые считают, что это бывшие спиральные системы, которые утратили газ и перестали формировать новые звезды. Другие предполагают, что они образовались в результате слияния с соседями или, наоборот, эволюционировали из эллиптических галактик, собрав вокруг себя диск газа.

В случае с NGC 2775 в пользу слияний говорит обнаруженный астрономами хвост из водорода, который тянется на 100 тысяч световых лет. Возможно, он — след разрушенных и поглощенных галактик, что и объясняет необычный вид объекта.

Сегодня большинство специалистов относят NGC 2775 к флоккулентным спиральным галактикам. Их рукава размыты и прерывисты, напоминая перья или пучки звезд, а не четкие дуги, характерные для "классических" спиралей, уточняют специалисты NASA.

