Судья толкнул футболиста после матча. Наказали игрока

КФФ наказала футболиста "Атырау" Сабита Тастанбекова, которого толкнул судья Арман Исмуратов в подтрибунном помещении после матча первого тура с "Шахтером", передает zakon.kz.

В заявлении говорится, что футболист наказан за

неспортивное поведение в отношении официального лица матча.

В соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента, игрока команды "Атырау" Сабита Тастанбекова дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 31 марта 2021 года. Отменить примененную к игроку № 8 команды "Атырау" Сабиту Тастанбекову временную санкцию в виде дисквалификации во всех соревнованиях, проводимых под эгидой КФФ. Зачесть пропущенный в период применения временной санкции матч в общий срок дисквалификации, - отмечено в сообщении КФФ.

Справедливости ради отметим, что ранее рефери Исмуратов также был наказан- его исключили из списков судей для обслуживания всех соревнований, проводимых КФФ, до окончания сезона 2021 года.