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Финский хоккейный судья выгнал всех болельщиков во время матча

Хоккей Скандал Финляндия Фото: Instagram/ccmhockeyfinland
Неординарный и курьезный инцидент произошел в поединке третьей лиги чемпионата Финляндии по хоккею между командами "С-Киеко" и "Порвоон Хантерс". В одном из игровых эпизодов арбитр встречи потребовал от фанатов покинуть арену, сообщает Zakon.kz.

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По информации финского издания Ilta-Sanomat, во ходе данного матча с трибун были слышны различные свистки, которые мешали действию игроков игроков обеих команд. Главный судья встречи решил вмешаться и попросил диктора арены сделать устное предупреждение болельщикам. Однако, свист и гул продолжился, и рефери пришлось пойти на неординарный поступок, выгнать всех присутствующих на улицу.

Все 282 зрителя пришлось покинуть хоккейную арену и ждать результата матча на улице. После игры фанаты выразили свою обиду организаторам по отношению к ним, и требовали вернуть деньги за входные билеты. Но, этого не случилось, в данное время ведется разбирательство этого случая.

Руководство ХК "С-Киеко", как хозяева арены обещали разобраться в ситуации.

Ранее стало известно, что лндонский "Арсенал" выиграл у "Манчестер Сити" два матча кряду с начала нынешнего сезона. Первый раз это случилось накануне в поединке английской Премьер лиги, а ранее в Суперкубке Англии.

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Куандык Шынасилов
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