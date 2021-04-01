Соглашение ОПЕК+: Казахстан продолжит увеличение добычи нефти

В Министерстве энергетики РК сообщили, что Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает zakon.kz.

1 апреля состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тыс. барр/сутки, в июне на 350 тыс. барр/сутки и в июле на 450 тыс. барр/сутки. пресс-служба МЭ РК

Таким образом, как пояснили в ведомстве, "обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн барр/сутки, в июне 1,469 млн барр/сутки, и 1,475 млн барр/сутки в июле".

4 марта состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 и 130 тыс. барр/сутки соответственно.