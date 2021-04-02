"Можем упасть с обрыва!" - жители многоэтажки в предгорьях Алматы просят о помощи

Жители многоэтажки в предгорьях Алматы боятся, что их дом свалится в котлован, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", "Можем упасть с обрыва!" - с криком о помощи в редакцию телеканала обратились жители многоквартирного дома в предгорьях Алматы. По словам жителей, их ЖК в любой момент сползет в котлован, который копают прямо под окнами. Самостоятельные попытки разобраться, кто начинает стройку и есть ли на нее разрешение, ни к чему не привели.

Сообщается, что неизвестные стали рыть котлован под новый ЖК почти впритык к другой многоэтажке, из-за чего разгорелся скандал.

Жильцы многоквартирного дома опасаются, что в один день земля в прямом смысле уйдет из-под ног.

Строители буквально срыли полсклона и там отвесная стена, ничем не укрепленная. Здесь почвы - плывуны, глина, которая при малейшем наполнении водой начинает ползти вниз и мы как над пропастью висим. Существует угроза того, что мы просто-напросто сползем туда вниз. житель города Владимир Севергин

По словам Сауле Абиловой, которая живет с семьей в многоэтажке уже несколько лет, их дом, в котором девять квартир, был возведен в 2018 году на ровной поверхности с соблюдением всех норм. Однако на других участках склона строить категорически запрещено. Ситуацию уже в любой момент могут усугубить обильные осадки. Кроме того, люди уже ощущают последствия. Из-за монтажных работ дом в прямом смысле трясет.

Мы находимся на сейсмоопасной зоне третьей категории - 9 баллов. Если треснет фундамент, нас в один день накроет просто плита. Поэтому мы ни в коем случае не позволим здесь ничего строить, это опасно для нас. Для тех, кого обманывают и продают обманным образом жилье, они практически строят братскую могилу, - говорит жительница города.

Юрист по земельным отношениям Бакытжан Базарбек подтвердил, что строительство рядом с многоэтажкой по закону запрещено. Но работы идут по сей день. По словам специалиста, предприниматель, который, к слову, до сих пор не установлен, игнорирует все строительные нормы и правила. Вместо толстой бетонной стены лишь небольшой забор, который в случае оползня не спасет никого.

У нас СНиПы запрещают строительство котлованов на предгорьях, где уклон составляет свыше 15%, а здесь он составляет свыше 15%. Он должен забетонировать подпорные основы стен этой почвы, но он не стал бетонировать, он приступил к рытью котлована и строительству ЖК, - отметил юрист.

По его словам, после того, как жители района заявили о проблеме, на место выехали сотрудники управления градостроительного контроля, которые выявили грубые нарушения. Более того, позже выяснилось, что предприниматель работал без разрешительных документов.

По вышеуказанным адресам уведомление о начале производства строительно-монтажных работ в адрес управления не поступало. из ответа управления градостроительного контроля города

Юрист считает, что проблему можно решить только через суд - иск должны подать уполномоченные органы.

По словам жителей, если стройку вовремя не остановить, разбираться в будущем придется с последствиями. Они уже обратились с заявлениями в прокуратуру и антикоррупционную службу.