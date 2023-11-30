Мебель из окна многоэтажки выбрасывал житель Актау: полицейские составили протокол

На видео попал житель Актау во время того, как он выкидывал мебель прямо из окна многоэтажного жилого дома. Правонарушителем занимаются полицейские, сообщает Zakon.kz.

В 4-м микрорайоне Актау сняли видео, как мужчина бросал из окна квартиры мебель на улицу. Предметы быта летели с высоты четвертого этажа, сообщает Лада.

Полицейские нашли правонарушителя и составили в его отношении протокол. Мужчине грозит ответственность по части 1 статьи 434-2 "Загрязнение мест общего пользования" КоАП РК. Согласно нормам закона, за нарушение предусмотрен штраф в 5 МРП.

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В январе этого года на 39-летнего жителя Актау упал диван из окна многоэтажки. Спустя полгода мужчина скончался от полученных травм. Полицейские до сих пор не установили виновных в произошедшем.