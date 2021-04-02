В Алматы камеры "Сергек" "штрафовали" автобусы за езду по автобусным полосам

В Алматы автобусные парки незаконно оштрафованы на 300 млн тенге, передает zakon.kz.

Прокуратура Алматы установила факты незаконного привлечения перевозчиков к административной ответственности за движение маршрутных автобусов по выделенной полосе аппаратно-программным комплексом "Сергек".

Все это происходило по причине несвоевременного внесения разрешения на передвижение автобусов по общественной полосе в вышеуказанную систему. В результате, 21 автобусному парку незаконно выписано более 28 тысяч предписаний с наложением штрафов на сумму около 300 млн тенге, - сообщили в городской прокуратуре.

По представлению прокуратуры незаконные решения были отменены и адмпроизводства прекращены.