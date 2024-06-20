Камеры "Сергек" отключили на нескольких автобусных полосах в Астане

Водителям авто в Астане временно разрешили заезжать на несколько автобусных полос, сообщает Zakon.kz.

В столице продолжается ремонт дорог, из-за чего движение по городу на автотранспорте затруднено.

"В связи с чем в целях снижения транспортной нагрузки в период с 19 июня по 1 июля текущего года в двух направлениях на всем протяжении улиц Ш. Бейсековой, Ч. Айтматова от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек", – сообщили 20 июня в ДП Астаны.

Департамент полиции города просит отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы.

Ранее аналогичное решение было принято по автобусным полосам на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка.