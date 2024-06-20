Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Камеры "Сергек" отключили на нескольких автобусных полосах в Астане

В Астане разрешили заезжать на автобусные полосы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 11:12 Фото: ДП Астаны
Водителям авто в Астане временно разрешили заезжать на несколько автобусных полос, сообщает Zakon.kz.

В столице продолжается ремонт дорог, из-за чего движение по городу на автотранспорте затруднено.

"В связи с чем в целях снижения транспортной нагрузки в период с 19 июня по 1 июля текущего года в двух направлениях на всем протяжении улиц Ш. Бейсековой, Ч. Айтматова от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева временно отключена фиксация движения по автобусным полосам камерами "Сергек", – сообщили 20 июня в ДП Астаны.

Департамент полиции города просит отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы.

Ранее аналогичное решение было принято по автобусным полосам на всем протяжении проспектов Туран и Кабанбай батыра, а также по улицам Сарайшык и Сарыарка.

Читайте также

В аэропорту Астаны можно арендовать машину
В аэропорту Астаны теперь можно взять машину напрокат
Ногаев назначен послом в Туркменистане
Экс-аким Мангистауской области Нурлан Ногаев назначен послом
Ставки
Саморегулируемая организация букмекеров обратилась к Генпрокурору РК
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Автобусы Автодороги Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: