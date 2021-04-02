Аким Кызылорды сменил работу

Аким Кызылорды Нурлыбек Налибаев получил новую должность, передает zakon.kz.

Он назначен заведующим Отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК.

Распоряжением премьер-министра РК Налибаев Нурлыбек Машбекович назначается на должность заведующего Отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК, - сообщается на сайте правительства.

Нурлыбек Налибаев родился 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет. Докторант 3 курса Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Трудовую деятельность начал в 1997-1998 годы экспертом по нефти и нефтяной продукции. В 1998-2005 гг. занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах. В 2005-2007 гг. — заместитель, первый заместитель акима города Кызылорда. В 2007-2008 гг. — руководитель аппарата акима Кызылординской области. В 2008-2013 гг. — аким Шиелийского района Кызылординской области.

В 2013-2021 гг. — аким города Кызылорда, Кызылординской области.