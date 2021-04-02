Для Алматы увеличат количество вакцин от коронавируса

Аким Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в Алматы будут поставлять 250 тыс. доз вакцины от коронавируса вместо ранее планируемых 65 тыс. доз, передает zakon.kz.

На пресс-конференции Сагинтаев сообщил, что сегодня в город поступило 21 850 доз вакцины против коронавирусной инфекции. С апреля по май Алматы получит дополнительно порядка 750 тыс. доз вакцины – по 250 тыс. доз ежемесячно.

По квоте давали нам 65 тыс. доз вакцины, я переговорил с премьер-министром, с учетом ситуации попросил не менее 100 тыс. доз. Вчера после совещания у Президента несколько раз переговорили с премьер-министром и он дал поручение министру здравоохранения, чтобы ежемесячно давать Алматы 250 тыс. доз в течение 3 месяцев, - сказал Сагинтаев.

Сейчас в Алматы задействованы 55 точек в поликлиниках. В апреле планируется развернуть 250 пунктов вакцинации. В том числе в крупных торговых объектах.

Готовятся большие площади. Все крупные бизнесмены привлечены к работе по организации массовой вакцинации. Есть представители бизнеса, которые занимаются хранением, склады имеются, транспорт имеется, холодильники. То есть они знают как хранить, потому что это их бизнес и они курируют эту составляющую. Есть бизнес, который владеет торговыми центрами, они тоже сейчас координируются. Очень приятно, что кто чем владеет - они все предоставляют свои территории бесплатно. Бизнес, который занимается торговлей, предоставляют нам во всех районах, начиная от Меги, заканчивая всеми торговыми центрами, - сказал он.

Аким мегаполиса добавил, что в целом вакцинация даст возможность вернуться к привычному образу жизни и позволит постепенно смягчить карантинные ограничения. Вакцина — это самая надежная, эффективная мера профилактики заболевания, то есть вакцина не лечит, а защищает.