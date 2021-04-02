Кому можно делать прививки от коронавируса

Специалисты сообщили, кому можно и кому нельзя делать прививки от коронавируса, передает zakon.kz.

По данным специалисты, вакцинация проводится лицам с 18 лет и старше. Лица старше 65лет состоящие на учёте с хроническими сердечно сосудистыми, обструктивными бронхо-легочными заболеваниями, сахарным диабетом могут получить прививку при отсутствии медицинских противопоказаний в территориальной поликлинике.

К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный опрос и осмотр врача с измерением температуры тела, сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается. Вакцинация проводится двукратно с интервалом в 3 недели. После введения организм начинает вырабатывать антитела. Устойчивый иммунитет формируется через 21 день после второй вакцинации. После первой и второй вакцинации в течение 42 дней следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, гигиену рук. Вакцина не лечит, а защищает от заболевания. - сообщили в Управлении здравоохранения Алматы.

Кто подлежит вакцинации?

1) лица, имеющие высокий риск инфицирования коронавирусной инфекции (по приоритетности):

- медицинские работники

- педагоги

- участковые полицейские

- студенты;

- персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений;

- сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны Республики Казахстан;

- контингент Управления делами Президента РК, государственные служащие, граждане Республики Казахстан, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд;

- лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы).

2) дополнительные группы населения:

- лица старше 65 лет, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями,

- лица, работающие вахтовым методом,

- сотрудники центров обслуживания населения, средств массовой информации, аэропортов, авиакомпаний,

-работники железнодорожной отрасли, промышленных, пищевых, торговых предприятий,

-интервьюеры для проведения национальной переписи населения, государственные служащие

-и другие лица, желающие получить вакцинацию.

3) контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина

4) переболевшим любыми формами КВИ рекомендуется привить через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией;