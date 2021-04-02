Снятие пенсионных денег. На сколько подорожало жилье

На вторичном рынке Казахстана продолжают расти цены на квартиры, передает zakon.kz.

По данным Krisha.kz, динамика с начала года превысила 6 %, а в одном из регионов приблизилась к 30 %. Рекордное повышение наблюдается в Актау. Относительно января индекс стоимости вырос на 27.7 % и составил 245 120 тенге за квадрат. Также в тройке городов с наиболее подорожавшим жильем оказались Уральск (+10.6 %) и Атырау (+10 %): 252 980 и 311 360 тенге за единицу площади.

Все три города лидируют по использованию пенсионных накоплений на жилье, что, несомненно, повлияло на активность рынка и запросы продавцов.

В Актобе динамика достигла 8.3 %, квадратный метр стоит 193 620 тенге. В Караганде, Усть-Каменогорске и Кызылорде относительно января цены выросли на 7.3, 7 и 6.5 % соответственно.

Динамика и актуальная стоимость в остальных городах: Павлодар — 5.8 %, 270 360 тг/кв. м., Семей — 5.8 %, 250 840 тг/кв. м., Костанай — 5.4 %, 267 560 тг/кв. м., Талдыкорган — 5.2 %, 273 260 тг/кв. м., Петропавловск — 4.4 %, 322 000 тг/кв. м., Тараз — 3.4 %, 222 240 тг/кв. м., Кокшетау — 2.3 %, 269 580 тг/кв. м

Среди городов республиканского значения лидирует Алматы. Относительно января квадратный метр подорожал на 4.4 %. Средняя стоимость в марте — 488 800 тенге. В Шымкенте за два месяца пенсионной кампании цена выросла на 3 % и составила 323 460 тенге. В Нур-Султане изменения минимальны: + 3 %. В среднем за квадрат просят 367 700 тенге.

За март прирост цен в РК составил 2.9 %. Максимальная динамика — в Актау (+13 %), Караганде (+6.1 %), Атырау (+4.9 %), Актобе (+3.9 %) и Костанае (+2.8 %). В Алматы изменения ограничились 2 %.

Наиболее стабильные цены в Петропавловске (+1.4 %), Таразе (+1.4 %), Нур-Султане (+1.3 %), Шымкенте (+1.3 %) и Кокшетау (+0.3 %).

Годовая динамика бьет рекорды последних лет: средняя стоимость на вторичном рынке выросла на 20.7 %.

Наиболее подорожало жилье относительно марта 2020 года в Павлодаре — 32.5 %, Петропавловске — 31.3 %, Усть-Каменогорске — 30.3 %. Караганде — 27.8 %. Актобе — 24.5 %.

Наиболее стабильные цены в Кызылорде — 17.3 %, Атырау — 16.4 %, Уральске — 16.1 %, Алматы — 12.7 %, Нур-Султане — 5.5 %.