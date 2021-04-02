Променял Lada на Rolls-Royce: фото Иманбека обсуждают в Сети

Пользователи Сети обсуждают фото казахстанца Иманбека Зейкенов на фоне Rolls-Royce в ОАЭ, передает zakon.kz.

Фотографию он опубликовал в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic)

Работа мечты. LADA Priora (Imanbek Remix), - подписал он публикацию.

Подписчики обсудили фотографию диджея в шутливой форме. По их словам, он "променял Приору на Ройс".

Базара нет, поднялся", "Это он так приору апгрейднул?", "Теперь видно, что у него "Грэмми", "Приора после тачки на прокачку", – пишут они в комментариях.

Ремикс Иманбека Зейкенова на композицию SAINt JHN - Roses выиграл премию "Грэмми" в США. Его поздравили глава государства Касым-Жомарт Токаев и известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.