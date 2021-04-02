В пяти регионах выявили хищения денег на ноутбуки детям

Расследуются шесть уголовных дел в отношении должностных лиц управлений образования, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Хотелось бы отметить, что в 5 регионах страны расследуется 6 уголовных дел в отношении должностных лиц правления образования, по фактам хищений бюджетных средств выделенных в 2020 году на покупку компьютеров, планшетов и ноутбуков, — сообщил Бигайдаров.

Он уточнил, что техника покупалась за счет резерва правительства для детей из малообеспеченных семей, которые были выделены как неотложные нужды в связи с переходом образовательного процесса в онлайн формат.

Данное досудебное расследование зарегистрировано на основании актов внутреннего госаудита. Досудебное расследование продолжается. Будут назначаться соответствующие экспертизы в целях установления сумм причиненного ущерба, — добавил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан