Какую информацию должны предоставлять нотариусы по сделкам и договорам

Приказом министра финансов РК от 25 марта 2021 года внесены изменения в формы, Правила и сроки представления нотариусами сведений по сделкам и договорам физических лиц, передает zakon.kz.

Нотариус, занимающийся частной практикой, в день удостоверения сделки, договора, выдачи свидетельства о праве на наследство направляет сведения в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, - говорится в документе.

Так, нотариус обязан предоставить следующие сведения по физлицам:

о сделках и договорах по имуществу, подлежащему государственной или иной регистрации, а также имуществу, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации;

о выданных свидетельствах о праве на наследство;

о других сделках и договорах, не указанных в настоящем пункте, в случае, если цена, предусмотренная сделкой (договором), превышает 2 000 МРП. (В прежней редакции эта сумма составляла 160-кратный размер МЗП).

Исключение составляют договоры:

о договорах займа, заключенных между физическими лицами; об иных договорах по передаче имущества, не подлежащих государственной или иной регистрации.

Передача Сведений нотариусами осуществляется из Единой нотариальной информационной системы "Е-нотариат" ( ЕНИС) в ИС "Интегрированная база данных" Комитета (ИБД) в автоматизированном порядке.

При возникновении технического сбоя в работе ЕНИС или ИБД нотариусы представляют сведения не позднее 24 часов с момента восстановления работы информационных систем.

Приказ вступает в силу с 10 апреля 2021 года.