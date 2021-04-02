Вакцинация не по месту прикрепления не будет считаться незаконной

Вакцинация не по месту прикрепления к поликлинике не будет считаться незаконной. Об этом сообщила представитель Управления здравоохранения Лаура Мырзагали, передает zakon.kz.

Мы и дальше прививаем медработникков, полицейских, учителей. Массовая вакцинация начнется в апреле, нам предварительно сказали поставлять 250 тысяч доз. Мы к этому готовимся. Последние два дня без сна работаем, готовим планы мероприятия. Отрабатываем с акиматами районов. Поэтому массовая вакцинация всех ожидает, - сказала она на брифинге.

Она отметила, что будет хорошо, если у гражданина будет прикрепление к поликлинике, но это не обязательно.

Я хотела сказать, что хорошо если лицо будет прикреплено. В любом случае гражданин является гражданином Казахстана и мы через ИИН можем промониторить каждого. Это не очень сложно. Я просто предпочтение сказала, что это было бы хорошо. А так это не обязательно (прикрепление к поликлинике - ред), - сказала Мырзагали.

Лаура Мырзагали привела в пример пригород.

Вы понимаете, что Алматы так расположен, что "делит" Алматинскую область на две части. На сегодняшний день бывает, что экстренную помощь население области получает у нас в городе. Если мы закроемся, и скажем, что это наша (вакцина - прим.), то это будет неправильно. Правительство нам выделяет очень большое количество вакцин. Мы посчитали, что у нас больше 2 млн жителей населения. Убираем детей до 18 лет и лиц с противопоказаниями. Остается около 900 тысяч населения, которое мы хотим провакцинировать, - пояснила она.

Журналист спросил, может ли любой желающий прийти и вакцинироваться. Мырзагали ответила утвердительно.