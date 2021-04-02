В каких больницах и ТРЦ Алматы можно будет получить прививку от коронавируса

В каких поликлиниках и ТРЦ Алматы можно будет получить прививку от коронавируса, рассказали в Управлении общественного здоровья города, передает zakon.kz.

Представитель Управления общественного здоровья Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали озвучила список поликлиник и частных клиник, где открыты прививочные кабинеты.

Это:

Поликлиники №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, Центральная ПМСП Алмалинского района, ГП 32, Центральная ПМСП Медеуского района, 35 36, ГКБ №5, Городская студенческая поликлиника, поликлиника "Жас Канат", Поликлиника ветеранов войны, ПСМП "Кулагер".

Больницы: Больница "Алатау", "Центральная клиническая больница (Совминка)", "Достар Мед". Медцентр "Хак", Медцентр "Рахат", Медцентр "Маркиза", "Керуен Медикус", "Сункар", "Медикер", Центральная семейная поликлиника, Республиканская семейно-врачебная поликлиника, "Open Medical Channel", "Medline", "Максат Мед", "Smart Healthy University", "Медикер Алатау", "Медсервисхирургия", ТОО "А Clinic".

Что касается торговых центров, то окончательный список еще не определен. На рассмотрении 31 объект.

Пока список выглядит так:

В Алатауском районе - ТЦ "Бакорда"

Ауэзовский район - ТРЦ "Спутник", "Гранд Парк", "Москва", "Алматы Молл", "Азия Парк"

Бостандыкский район - "Мега центр", "Алматы", "Есентай Молл", "Атакент Молл"

Жетысуский район - "Максима", "Мерей", "Адем"

Медеуский район- "Достык Плаза", ТЦ "ГУМ"

В Турксибском районе - ТЦ "Март".