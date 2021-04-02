Найдена уникальная видеозапись полета Гагарина в космос

В Сети появилась видеозапись, которую считают ранее утерянной. На ней запечатлен первый полет космонавта Юрия Гагарина, передает zakon.kz.

Как сообщает РЕН ТВ, на кадрах космонавт докладывает обстановку на борту и рассказывает о своем состоянии. А также он делится своими ощущениями, которых до него не испытывал еще никто на Земле.

Чувство невесомости интересно. Все плавает. Плавает все! Красота! Интересно, — говорит Гагарин.

Найти запись удалось благодаря отрывку из радиопереговоров Гагарина с Землей. Во время оцифровки магнитной ленты реставраторы услышали фразу "мешает свет телевидения". Вероятно, первый космонавт имел в виду свет от камеры. Это означало, что где-то есть первое космическое видео.

И его нашли в архивах Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания. Причем на пленке значился гриф "секретно". Некоторые кадры были повреждены, их восстановили с помощью нейросетей. Теперь они стали достоянием всего мира.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космос. Ракета-носитель "Восток" с кораблем "Восток-1", на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса. Первый космический полет вызвал большой интерес во всем мире, а Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость.