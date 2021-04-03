До 3085 увеличилось число умерших от коронавируса в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 3 апреля, сообщает zakon.kz.

На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 26 821 человек (25 362 КВИ+ и 1 459 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 554 пациента, на амбулаторном уровне – 17 267 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 377 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 98 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 63 пациента.

За последние сутки от коронавируса скончались 13 человек. Всего с 13 марта зарегистрировано 3085 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 1 апреля 2021 года зарегистрировано 70 новых случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 192 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 50 765, случаев с летальным исходом - 696, всего выздоровели – 48 610 человек.