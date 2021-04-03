Жителей Нур-Султана попросили писать заявления на пересчет платы за отопление

Жителям еще одного столичного ЖК сделают перерасчет за тепло. Жителей столицы просят проверить начисления за тепло и в случае сомнений писать заявления на перерасчет, передает zakon.kz.

Столичный Департамент КРЕМ поделился историей о том, как жильцы еще одного жилого комплекса на Левом берегу смогли вернуть деньги, которые поставщик тепла незаконно потребовал у людей в качестве оплаты за отопление.

Вернуть деньги люди смогли благодаря написанному заявлению в ДКРЕМ и проведенной в связи с этим работе. Суть заявления заключалась в том, что в мартовских квитанциях жильцы ЖК получили размер платы за услуги отопления за февраль 2021 года, превышающий обычный.

Работниками АО "Астана-Теплотранзит" произведен выезд по данному адресу с целью установления возможных причин. Установлено, что по данному адресу имеется общедомовой прибор учета тепловой энергии с автоматической передачей данных. Так, в ходе выезда 11 марта 2021 года обнаружено, что у прибора было отключено Устройство сбора передачи данных (УСПД). Соответственно фактические показания по нему не поступали. Счета по теплу были выставлены не за Гкалл, а квадратный метр, как при отсутствии приборов учета тепла, что соответственно намного выше прежнего, - пояснили в столичном ДКРЕМ.

Таким образом, работниками АО "Астана-Теплотранзит" по данному прибору учета восстановлено соединение, и считаны архивные данные прибора за февраль месяц.

И на основании заявления жильцов объемы фактического потребления по архивным данным будут направлены в ТОО "Астанаэнергосбыт" для произведения перерасчета за услуги отопления, оказанные в феврале 2021 года жильцам ЖК. Обращаем внимание потребителей города Нур-Султан, в случае возникновения подобных ситуаций просим обращаться с письменным заявлением в Департамент КРЕМ по городу Нур-Султан по адресу ул.Петрова 5, - заключили в ведомстве.