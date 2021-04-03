В ВКО мужчина выбросил мясо возле трассы

Мужчина не смог продать мясо и выкинул его возле трассы, сообщает zakon.kz.

45-летний житель села Бозанбай Уланского района зарезал принадлежащую ему скотину с и увез в город на продажу.

Продать не сумел, и чтобы не везти обратно выбросил мясную продукцию на 4 км трассы Мамай Батыр-Бозанбай.

Данный гражданин привлечен к административной ответственности по статье 434 пункту 2 КРКоАП. Также материал направлен в районную территориальную ветеринарную инспекцию для привлечения к административной ответственности по статье 406 КРКоАП "За нарушение ветеринарного законодательства". пресс-служба ДП ВКО