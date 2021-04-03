Въезжающие в Казахстан заранее будут заполнять анкету на сайте

Анкетирование въезжающих из-за рубежа в Казахстан переведут в цифровой формат, передает zakon.kz.

Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в Facebook.

Сейчас анкеты заполняются на бумаге, такое не допустимо. Мы переводим это в цифровой формат. Будет доступен веб-ресурс, на котором въезжающий заполняет анкету заранее. Аналогичный проект уже успешно реализован на Мальдивах.

По словам министра, перед ними стоит задача ускорить использование цифровых решений для борьбы с COVID-19. Была проведена встреча с коллегами из Минздрава, НПП, Комитета госавиации, аэропортов, Казахтелекома и Эйр Астаны, где обсуждались поручения президента.

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