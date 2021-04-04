100 человек вывели с очередного тоя в Алматы

4 апреля 2021, 01:24
Фото: Gov.kz

Той с сотней человек прервала мониторинговая группа в Алматы, передает zakon.kz.

Об этом сообщили представители мониторинговой группы Алмалинского района города Алматы. Мероприятие проводили 3 апреля в банкетном зале Premier hall.

Участников и организаторов мероприятия ждет штраф.

Алматинцев призывают не посещать тои, банкеты, свадебные торжества, так как там могут находиться бессимптомные носители коронавирусной инфекции.

Напомним, все мероприятия с массовым скоплением людей под запретом


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