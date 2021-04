Более 5 млн человек получили вакцину от COVID-19 в Великобритании

В Великобритании более пяти млн человек полностью привиты от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

По данным Минздрава, более половины людей старше 80 лет.

Как сообщает министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, обе дозы вакцины получили 5,2 млн жителей, еще 31,4 млн человек была сделана первая прививка.

Всего в Соединенном Королевстве проживают около 66,7 млн человек.

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 131,2 млн жителей планеты.

Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 105 млн пациентов.

