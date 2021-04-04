Чемпион Казахстана по боксу нокаутировал непобежденного соперника с 20 победами в ОАЭ

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО) провел титульный бой в Дубае (ОАЭ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он поставил на кон свой пояс чемпиона WBC International в первом среднем весе. Его соперником был венесуэлец Эбер Рондон (20-0, 13 КО). Бой был рассчитан на десять раундов и закончился победой Кулахмета нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Турсынбай Кулахмет одержал третью победу на профи-ринге и защитил пояс чемпиона WBC International. Что касается Эбера Рондона, то для него это поражение стало первым в его профессиональной карьере.

Кулахмет выиграл второстепенный пояс WBC в ноябре прошлого года, победив британца Маколея Макгоуэна (14-2-1, 3 КО).

Турсынбай является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.