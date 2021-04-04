Личные данные 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ

На хакерском форуме оказались личные данные более 533 млн пользователей Facebook, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Утечка коснулась пользователей из 106 стран. 32 млн аккаунтов — из США, 11 млн — из Великобритании, 6 млн — из Индии. Также в базе опубликованы данные почти 10 млн пользователей из России, сообщает портал Business Insider.

На форум были выложены полные имена пользователей, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера и в некоторых случаях адреса электронной почты.

Такой массив данных может стать ценной информацией для киберпреступников, которые используют подобного рода записи для мошеннических схем, предупреждают эксперты.

База данных такого размера, содержащая такую личную информацию, как телефонные номера большого числа пользователей Facebook, определенно приведет к тому, что злоумышленники воспользуются этими данными, чтобы устраивать хакерские атаки, - приводит издание слова Алона Гала, одного из основателей компании Hudson Rock, занимающейся выявлением киберпреступлений.

В компании Facebook объяснили утечку данных временной уязвимостью, устраненной два года назад.

Это старые данные, о которых сообщалось в 2019 году. Мы обнаружили и устранили эту проблему в 2019 году, - говорится в сообщении представителя Facebook.