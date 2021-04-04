Дерматолог рассказала о вызывающей зависимость косметике

Косметическую зависимость могут вызвать лишь крема и мази, которые включают в себя гормоны. Их следует применять только по назначению врача для лечения кожных заболеваний, сообщает zakon.kz.

Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала дерматолог Екатерина Пащенко.

При этом в косметике, применяемой для красоты и здоровья кожи, не содержится подобных веществ. И «зависимость» может вызвать только получаемый результат, отметила специалист.

Врач обратила внимание, что состав косметической продукции должен соответствовать потребностям кожи. В частности, благоприятно влияют средства, в состав которых входят вода, гиалуроновая кислота, мочевина, растительные экстракты, масла, антиоксиданты (витамины Е, С, микроэлементы селен, цинк), ретинол, а также пептиды и белки. Все вещества на этикетках по правилам отражают в порядке уменьшения концентрации.

Разрешены для производства косметической продукции, но могут вызывать нежелательные явления такие вещества, как лаурилсульфат, пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, формальдегид, ацетат алюминия и даже этиловый спирт, предупредила дерматолог.