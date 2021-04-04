Число заболевших пневмонией казахстанцев продолжает расти

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 4 апреля, сообщает zakon.kz.

На 4 апреля лечение от КВИ продолжают получать 27 516 человек (26 180 КВИ+ и 1 336 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 996 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 520 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 398 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 64 пациента.

За сутки от коронавируса скончались 7 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3092 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 2 апреля 2021 года зарегистрировано 50 новых случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровело 169 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 50 815, случаев с летальным исходом - 700, всего выздоровели – 48 779 человек.